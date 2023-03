Pantau Harga Pangan Menjelang Ramadan, Polda Riau: Masih Aman, Belum Ada Inflasi

jpnn.com, PEKANBARU - Pastikan harga dan ketersediaan pangan menjelang bulan Suci Rhamadan aman, Satgas Pangan Polda Riau lakukan pemantauan secara rutin. Belum ada inflasi harga dan penyelewengan.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto mengatakan pihaknya melalui Satgas Pangan Polda Riau, bersama Disperindag Provinsi Riau, terus memonitor ini harga sembako.

"Belum ada gejolak harga. Khususnya untuk minyak goreng dan beras. Masih dalam harga acuan batas penjualan di konsumen," kata Kombes Sunarto Selasa (7/3).

Hingga saat ini Tim Satgas Pangan belum menemukan adanya indikasi pelanggaran, seperti permainan harga atau penimbunan yang dapat merugikan masyarakat

"Belum ditemukan adanya pelanggaran atau pun penimbunan sembako," ucapnya.

Alumni Akpol 1992 itu memerinci harga secara umum sejumlah bahan pangan di pasaran

Di antaranya, beras medium Rp 9.950 per kilogram, kedelai Rp 14.366 per kilogram, bawang merah Rp 35.181 pe rkilogram, daging sapi Rp 143.750 per kilogram.

Lalu daging ayam ras Rp 29.444 per kilogram, telur ayam ras Rp 26.810 per kilogram, bawang putih Rp 22.757 per kilogram, cabai merah keriting Rp 55.867 per kilogram.