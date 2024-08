Para Desainer Binaan AMANAH Bangga Harumkan Aceh Lewat Karya Fashion di Muffest

jpnn.com, JAKARTA - Para desainer asal Aceh merasa bangga memamerkan karya mereka di Muslim Fashion Fest (Muffest) 2024. Pencapaian mereka itu berkat bantuan Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH) yang telah memfasilitasi seluruh kebutuhannya.

“Alhamdulillah kesan selama dapat memamerkan desain saya di Muffest itu perasaannya luar biasa. Saya merasa sangat senang dan diberi kesempatan oleh AMANAH dapat menampilkan desain-desain saya,” kata salah seorang desainer Aceh, Cut Junischa, Minggu (11/8).

Dia merupakan satu dari 12 desainer yang dibawa oleh AMANAH khusus untuk mengikuti peragaan busana di Muffest 2024. Acara tersebut digelar di Istora Senayan Jakarta pada 8-11 Agustus 2024.

Cut menjelaskan karyanya kali ini berjudul Kemala Cahaya yang terinspirasi seorang prajurit perempuan pada masa Kesultanan Aceh pimpinan Sultan Iskandar Muda. Hal itu dinilai sebagai bentuk emansipasi di Aceh yang sudah terjadi sejak masa lalu.

“Kemala Cahaya itu tersebut adalah nama dari prajurit wanita yang mengawal pada masa Sultan Iskandar Muda. Hal ini menginspirasi saya bahwa pada masa Aceh sejak dahulu tidak membeda-bedakan gender,” ujarnya.

Selain Cut, ada pula desainer asal Aceh lainnya. Yakni, Amira Vanisa, Muchlisin, Nabila Fatin Jannata, Najwa Anjani, Tasya Aureliya, Asmayanti, Azzahra Fadhilah, Khairatul Masyhurah, Yayang Revia, Zikra Ulfa dan Khairul Fajri Yahya.

Koleksi busana mereka diberi tema “The Reign of Sultan: The Great Story of Aceh”. Tema tersebut terinspirasi dari masa kejayaan Kesultanan Aceh pimpinan Sultan Iskandar Muda yang menjadi era paling berpengaruh dan dihormati dalam sejarah.

Kekayaan budaya Aceh yang memikat dan anggun terlihat dari koleksi busana mereka. Perjalanan waktu ditunjukkan melalui karya-karyanya yang dijelaskan melalui tiga kata: Militer, Trade, Islamic Revolution.