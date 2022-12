Parahyangan Golf Bandung Raih 4 penghargaan di Dua Ajang Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Parahyangan Golf Bandung kembali mencatat prestasi di industri golf Indonesia dalam ajang penghargaan internasional.

Penghargaan pertama, Parahyangan Golf Bandung membawa pulang tiga penghargaan sekaligus di ajang paling bergengsi se-Asia Pasifik Asian Golf Awards 2022 - Asia Pacific Golf Summit di Hoiana, Vietnam.

Ketiga kategori tersebut yakni sebagai Best Golf Club Experience in Asia Pacific, Best Club House in Asia Pacific – First Runner Up, dan Best Course in Indonesia.

Selanjutnya gelar Indonesia’s Best Golf Course, yang secara dua tahun berturut-turut diraih dari ajang penghargaan terkemuka – World Golf Awards di Abu Dhabi.

Melalui penghargaan ini menjadikan Parahyangan Golf Bandung diakui sebagai Golf Course terbaik di Indonesia di mata dunia.

“Bersaing dengan nominator lain yang bagus secara mutu juga kualitas, dan kami bisa menerima 4 penghargaan di ajang internasional ini adalah sebuah kehormatan. Apresiasi penghargaan ini adalah yang dibutuhkan untuk mengangkat industri golf di Indonesia, terlebih lagi setelah 2 tahun pandemi menyerang," ujar George Chandra selaku Senior Advisor – Parahyangan Golf Bandung.

"Selain itu juga menjadi pemicu semangat kami untuk dapat menunjukkan dan mempertahankan sebagai golf course yang terbaik,” imbuh George.

Seluruh pencapaian atas penghargaan, prestasi dan pujian, sambung George merupakan wujud komitmen Parahyangan Golf Bandung kepada konsumen dalam menyediakan fasilitas yang berkualitas dengan didukung oleh kinerja tim yang prima.