Pasangan Muda yang Hendak Menikah Sebaiknya Perhatikan Soal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Great Eastern Life Indonesia bersama Bank OCBC NISP menyelenggarakan diskusi dengan tema 'Siap Nikah dengan Modal Investasi: Reach for Great New Chapter of Life'.

Diadakan di The Cove, PIK, Jakarta pada Sabtu (12/11), diskusi tersebut bertujuan membantu para pasangan muda menyiapkan perencanaan keuangan menjelang memasuki kehidupan pernikahan.

Kelas tersebut menghadirkan tiga narasumber yakni Merry Riana (Nyala Coach), Ario Pratomo (Nyala Coach), dan Peter Hermawan (Head of Centre for Excellence Great Eastern Life Indonesia).

Ketiga narasumber membahas pentingnya kesiapan finansial dalam mewujudkan pernikahan impian.

Ario Pratomo dan Merry Riana membagikan cara membuat perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.

Selain itu, mereka juga berbagi cara menghadapi masalah yang kerap muncul jelang pernikahan dan setelah pernikahan.

Adapun Peter Hermawan memberikan informasi pilihan produk proteksi untuk perlindungan kesehatan dan keuangan sebelum dan setelah menikah.

Menurutnya, GREAT Optimal Link dengan asuransi tambahan GREAT Health Cover menjadi salah satu rekomendasi solusi perlindungan yang lengkap untuk para pasangan muda yang sedang mempersiapkan pernikahan.