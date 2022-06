Pascapandemi, Indonesia Menyerukan Aksi Nyata Pulihkan Lingkungan dan Hutan

jpnn.com, STOCKHOLM - Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Laksmi Dhewanthi menyatakan, pandemi Covid-19 menghambat pembangunan berkelanjutan, termasuk pengelolaan lingkungan.

Selain itu, memengaruhi kehidupan dan mata pencarian orang.

Hal tersebut dikatakan Laksmi pada sesi Leadership Dialogue 2: Achieving a sustainable and inclusive recovery from the Covid-19 pandemic di Stockholm, Swedia, Jumat (3/6).

Baca Juga: KLHK Gandeng Ribuan Pesepeda Kampanyekan Satu Bumi untuk Masa Depan

Dialog ini merupakan rangkaian Konferensi Stockholm+50, dimana pada sesi ini Indonesia bersama Jerman menjadi Co-Chairs.

"Terlepas dari kondisi ini, pemerintah Indonesia tetap teguh dalam komitmennya terhadap perlindungan lingkungan dan kehutanan," ujar Laksmi.

Dengan memprioritaskan kegiatan dan mengikuti langkah-langkah korektif, Indonesia berhasil mempertahankan upaya untuk mengelola lingkungan secara berkelanjutan, sambil memitigasi pandemi Covid-19 dan pulih dari dampak sosial ekonominya.

Beberapa langkah juga telah diambil untuk meningkatkan respons nasional secara keseluruhan terhadap pandemi.

Pertama, terus meningkatkan pemantauan kualitas air untuk memastikan akses air, sanitasi dan kebersihan yang lebih baik.