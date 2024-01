Paula Abdul Laporkan Mantan Produser American Idol, Kasusnya Mengejutkan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dan bintang televisi Paula Abdul menggugat mantan produser program 'American Idol' dan 'So You Think You Can Dance' Nigel Lythgoe, atas dugaan pelecehan seksual.

Pemenang Grammy ini mengeklaim bahwa Nigel Lythgoe melecehkannya selama dia bekerja di kedua acara tersebut.

Pengaduan tersebut dilakukan Paula Abdul, pada Jumat, 29 Desember 2023, di Pengadilan Tinggi Los Angeles County.

Mengutip laman Gulf News, Paula Abdul menuduh Lythgoe melakukan pelecehan seksual terhadapnya sebanyak dua kali.

"Insiden pertama terjadi pada awal musim "American Idol", dan kejadian kedua terjadi sekitar satu dekade kemudian ketika Abdul, sedang mengerjakan "So You Think You Can Dance", kata pengaduan tersebut.

Insiden pertama diduga terjadi di lift sebuah hotel setelah seharian mengikuti audisi "American Idol", yang pertama kali ditayangkan pada 2002.

Dia melarikan diri setelah pintu lift terbuka dan memberi tahu perwakilannya tentang kejadian tersebut. Namun, takut untuk mengambil tindakan karena dia tidak ingin dipecat.

Insiden kedua satu dekade kemudian, Lythgoe mengundang Abdul makan malam di rumahnya untuk mendiskusikan kerja sama di "So You Think You Can Dance", di mana dia menjadi produser eksekutif. Menjelang akhir malam, menurut pengaduan tersebut, Lythgoe memaksakan diri pada Abdul.