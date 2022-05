PDIP Beri Hadiah kepada Peserta Program Try Out UTBK SBMPTN

jpnn.com, JAKARTA - DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta berikan penghargaan bagi 12 pemenang Try Out gratis yang telah mengikuti program Try Out UTBK SBMPTN Banteng Milenial, Sabtu, (14/05) kemarin. Try Out merupakan cara yang paling efektif untuk membantu siswa mengukur kesiapan belajar.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, William Yani Wea dalam sambutan pemberian penghargaan. Menurutnya, setelah mendapatkan hasil try out, siswa bisa menentukan al yang harus mereka tingkatkan guna mencapai hasil belajar yang paling maksimal.

Selain itu, lanjut William Yani Wea , Try Out UTBK secara online ini, peserta juga bisa mengukur pencapaian mereka dengan siswa di seluruh DKI Jakarta. Dia berharap kegiatan ini berhasil memacu semangat siswa untuk memantapkan proses belajar hingga dapat mengikuti Ujian SBMPTN dengan hasil yang memuaskan.

“Try Out ini dilaksanakan karena besarnya animo pelajar di sekolah untuk masuk PTN, sekaligus membantu para siswa yang kurang beruntung masuk kampus favorit terbaiknya. Pelajar harus menjadi motor perubahan bagi negeri ini,” ungkapnya.

Sejak awal Mei 2022, PORA DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta telah membuka pendaftaran untuk siswa yang ingin mengikuti Try Out UTBK SBMPTN Banteng Milenial dengan berbagai materi yang tersedia. Peserta try out juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah dengan grand total puluhan juta rupiah.

Salah satu peserta Try Out, Anastasia Chaesa dari SMA Negeri 105 Jakarta mengapresiasi kegiatan tryout ini. Sedangkan menurut Reyes Lea dari SMAN 88 sebagai ajang pemanasan dan latihan bagi siswa. Jika siswa terbiasa mengerjakan soal, nantinya ketika ujian berlangsung siswa tidak grogi dan lebih siap.

“Harapannya tentu saja kita sebagai siswa bisa mempersiapkan diri lagi. Dengan tryout ini siswa bisa latihan agar nanti sudah terbiasa saat mengikuti UTBK,”tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Program Try Out UTBK SBMPTN telah digelar secara online sejak Minggu 8 Mei 2022 lalu.