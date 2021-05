Pecco Cetak Rekor Fantastis di FP3 MotoGP Italia

jpnn.com, MUGELLO - Francesco 'Pecco' Bagnaia menjadi best of the best pada latihan bebas ketiga MotoGP Italia di Mugello, Sabtu (29/5) sore WIB.

Pecco paling kencang di antara semua pembalap yang lagi on fire.

Latihan bebas ketiga MotoGP Italia ini sengit. Seluruh pembalap mengeluarkan kemampuan terbaik pada lalu lintas yang cukup padat di lintasan.

Alhasil, latihan bebas bak seperti balapan sesungguhnya.

Dari hasil akhir terlihat para rider pengin mengukir waktu terbaik dan mengamankan tempat di kualifikasi utama malam nanti. Jarak antara Pecco di urutan pertama dengan peringkat ke-19 Lorenzo Savadori hanya satu detik.

Pada latihan, Fabio Quartararo, Alex Rins, Pecco bergantian berada di puncak.

Kencang semua.

Marc Marquez yang masih memikul masalah stamina dan Valentino Rossi yang entah apa lagi masalahnya, sejatinya juga sudah mengeluarkan kemampuan individu dan motornya.