Pegadaian Bangun The Gade Creative Lounge di Universitas Padjadjaran

jpnn.com, BANDUNG - PT Pegadaian (Persero) terus berperan aktif dalam mewujudkan kepedulian pada dunia pendidikan.

Salah satunya melalui program Pegadaian Goes to Campus dengan membangun The Gade Creative Lounge di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat Rabu, (7/10).

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan serah terima dari Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, dan diterima oleh Rektor Universitas Padjadjaran Prof Rina Indiastuti.

Damar mengatakan sesuai dengan namanya The Gade Creative Lounge merupakan sebuah tempat yang bisa digunakan oleh generasi muda berkumpul sekaligus menuangkan ide kreatif mahasiswa.

The Gade Creative Lounge ini dibentuk dengan konsep mini co-working space, dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti LCD, komputer, hingga mini perpustakaan.

“Di tempat ini mahasiswa bisa berdiskusi, bahkan menciptakan ide kreatif dan menghasilkan suatu karya yang bermanfaat,” tutur Damar.

Damar menambahkan, melalui The Gade Creative Lounge ini diharapkan mahasiswa semakin mengenal Pegadaian dengan berbagai produk dan layanan yang dimiliki.

Nantinya diharapkan juga mahasiswa bisa bergabung dan menjadi mitra sebagai Agen Pegadaian.