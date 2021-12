Pegadaian dan BRI Meluncurkan Kartu Emas, Banyak Manfaatnya Lho

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) berkolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk meluncurkan kartu emas, sebagai inovasi dari tabungan emas.

Direktur Utama PT Pegadaian Kuswiyoto mengatakan dengan kartu emas, masyarakat atau nasabah tabungan emas bisa menggunakan dananya untuk melakukan transaksi penarikan uang, seperti ATM.

"Nabung emas di Pegadaian dan memiliki kartu emas tentu ada syarat-syaratnya serta menikmati kemudahan-kemudahan dari kartu emas yang dipegang. Tidak hanya sekadar dapat dari kenaikan harga emas tetapi kartu emas juga menjadi sarana alat pembayaran yang luar biasa, kita ditunjang oleh visa," ujar Kuswiyoto dalam peluncuran kartu emas, Senin (20/12).

Kemudahan lain bagi nasabah tabungan emas Pegadaian yang ingin mengajukan kartu emas prosesnya sangat cepat, mudah, dan akurat melalui Pegadaian Digital yang diakes cukup dari Handphone.

"Saya mengajak seluruh masyarat Indonesia untuk menggunakan kartu emas sebagai salah satu alternatif untuk melakukan transkasi yang cerdas, baik di masa kini ataupun masa yang akan datang," ungkapnya.

Wakil Direktur Utama Bank BRI, Catur Budi Harto menjelaskan produk-produk konsumer ini merupakan salah satu dari enam pilar untuk mencapai aspirasi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia dan Champion on Financial Inclusion.

BRI group berperan untuk mendorong pertumbuhan dan memperbanyak customer base.

Sedangkan, Pegadaian sebagai lembaga keuangan penyedia layanan tabungan emas yang memilki jumlah nasabah sangat besar akan memberikan banyak manfaat.