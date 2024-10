Pegadaian Raih 2 Penghargaan di Ajang Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih dua penghargaan sekaligus di ajang Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2024 pada Rabu (2/10).

Pegadaian dinilai sukses dalam menjalankan peran sebagai perusahaan jasa keuangan yang terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional dengan mewujudkan keberlanjutan ekonomi, sosial, serta lingkungan.

Pada ajang tersebut, Pegadaian meraih penghargaan The Best State Owned Enterprise In 2024 pada Kategori Perusahaan Non Terbuka di Sektor Keuangan, di mana parameter penilaian berdasarkan profitability ratio, liquidity ratio, serta efficiency ratio yang dihasilkan oleh perusahaan.

Tidak hanya itu, Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha juga meraih penghargaan The Best CFO: Excellent In Cost Efficiently & Productivity Program.

Para penerima penghargaan dalam ajang ini dinilai berdasarkan kinerja, gagasan, inovasi, serta transformasi bisnis perusahaan di tengah situasi ekonomi global dan domestik yang dinamis.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Bisnis Indonesia atas penghargaan yang diberikan dan saya ucapkan terima kasih untuk Holding Ultra Mikro, ada BRI dan PNM yang telah mendukung kemajuan bisnis Pegadaian. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh Insan Pegadaian yang telah bekerja keras dan terus semangat memberi kontribusi bagi perusahaan dan juga masyarakat,” ungkap Ferdian.

Ferdian juga menambahkan, setiap penghargaan yang diraih oleh Pegadaian diharapkan dapat menambah semangat bagi seluruh Insan Pegadaian untuk menghasilkan kinerja yang lebih kuat sehingga dapat senantiasa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap pembangunan dan perekonomian Nasional.(adv/jpnn)