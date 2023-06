Pegadaian Raih Predikat Best Company to Work di Asia, 5 Tahun Berturut-turut

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian kembali meraih penghargaan HR Asia Best Company to Work For 2023, selama lima tahun berturut-turut.

Tak hanya itu, Pegadaian juga didapuk sebagai salah satu perusahaan peraih HR Asia Most Caring Company Awards 2023 oleh HR Asia Media, di malam penghargaan yang digelar pada Selasa (27/6).

Kepala Divisi Operasional Human Capital PT Pegadaian, Andi Ibrahim mengatakan penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi seluruh Insan Pegadaian, sekaligus menjadi bukti perusahaan telah berhasil membentuk karyawannya bertalenta dan berdaya saing.

Baca Juga: Ribuan UMKM Berminat Ikuti Program Pengembangan dari Pegadaian

“Kedua apresiasi ini sangat berarti bagi Pegadaian yang terus melakukan perbaikan dan inovasi disemua lini agar menjadi organisasi yang agile, berdaya saing dan mampu berinovasi. Semoga, penghargaan ini dapat memberi motivasi seluruh Insan Pegadaian untuk membuat perusahaan kita sebagai great place to work,” ujar Andi.

Selain itu, dalam lima tahun terakhir, Pegadaian terus melakukan pengembangan di bidang sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam talent management, diversity, inklusi, modernisasi hingga penyediaan fasilitas kesehatan, sehingga menjadikan Pegadaian sebagai Best Company To Work For seperti saat ini.

“Kami selalu berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi seluruh Insan Pegadaian, untuk membantu memacu produktivitas mereka. Selain itu, perusahaan juga memberikan kesempatan pengembangan karir, serta mendorong terciptanya work life balance pada karyawan,” jelas Andi.

Baca Juga: Blibli Aktif Ajak Mitra dan Pelanggan untuk Terlibat Kurangi Polusi Plastik

Saat ini Pegadaian memiliki lebih dari 13.000 karyawan di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke, yang bekerja secara solid, tanpa membeda-bedakan golongan, suku, agama, ras, dan budaya.

Oleh karena itu, sejalan dengan sinergi Kebhinekaan Pegadaian mampu berdiri hingga mencapai usia 122 Tahun, dengan melakukan berbagai transformasi yang membuat perusahaan mampu mengikuti perkembangan zaman.