Pelaku Industri Kreatif Berkumpul di Kor-Asean K-Content BizWeek 2024

jpnn.com, JAKARTA - Korea Creative Content Agency (KOCCA) Indonesia sukses menggelar acara Kor-Asean K-Content BizWeek 2024 di Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City pada 14-16 Mei 2024

Acara tersebut bertujuan untuk mempertemukan para pelaku usaha industri kreatif dari lima negara Asia seperti, Korea Selatan, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Australia

Sebanyak 35 perusahaan asal Korea Selatan yang bergerak di industri broadcasting, animation/character licensing, webtoon, dan game menghadiri pertemuan bisnis secara tatap muka/offline dengan lebih dari 90 buyer.

Acara tersebut juga dibuka oleh Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, H. E. Lee Sang Deok.

Perusahaan besar yang bergerak di bidang broadcasting hadir seperti, CJ ENM Company dengan produk unggulan Lovely Runner dan The Player 2: Master of Swindlers, KBS Media dengan dua produknya yang terkenal, yaitu Nothing Uncovered dan Beauty and Mr. Romantic.

Selain itu, perusahaan stasiun televisi MBC, SBS, SLL/JTBC, EBS, juga turut berpartisipasi pada Kor-Asean K-Content BizWeek 2024

Tidak hanya pertemuan bisnis, acara tersebut juga dibuka sesi Project Pitch bertajuk Made in Korea: The Next Licensing Hit.

Sesi itu untuk memberikan kesempatan pada perusahaan Korea mempresentasikan produk dan bisnis, serta tersedia pula booth konsultasi bisnis dan booth OEM Indonesia.