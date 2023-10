Pelaku Pengeroyokan yang Menewaskan Warga di Pesisir Barat Tertangkap

jpnn.com, PESISIR BARAT - Tim Satuan Reskrim Polres Pesisir Barat, Lampung sudah menangkap enam pelaku pengeroyokan dan penganiayaan yang menewaskan warga bernama Lio.

Kasi Humas Polres Pesisir Barat Ipda Kasiyono menyebut pengeroyokan tersebut terjadi di sebuah acara organ tunggal di wilayah tersebut

"Kami telah berhasil mengamankan enam pelaku," ucap Kasiyono, Sabtu (28/10).

Para pelaku ialah DF (21) warga Pekon (Desa) Padang Raya Kecamatan Krui Selatan, RS (20) warga Pekon Padang Haluan, SY (20), warga Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan, GD (21) warga Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan, EW (17), dan AS (20) beralamat di Pekon Padang Raya.

Peristiwa pengeroyokan bermula saat korban bersama teman-temannya menonton sebuah acara hiburan organ tunggal pada Kamis (26/10) sekitar pukul 23.00 WIB di Dusun Kupang Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.

Malam itu, empat orang pria atas nama Dekilon, Candra, Wahyudi dan Reinaldi dan korban Lio yang sedang berjoget dihampiri beberapa orang yang tidak dikenal yang langsung memukuli mereka.

Salah seorang dari rombongan yang memukuli para korban yang diketahui berinisial DF alias Egi datang menghampiri korban dan saksi atas nama Jenita Sari.

Lalu terjadilah keributan antara DF alias Egi dan teman-temannya yang langsung memukuli korban Lio.