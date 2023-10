Pelanggan MS Glow for Men Mendapat Pengalaman Berharga di MotoGP Indonesia 2023

jpnn.com - Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP 2023.

MS Glow For Men masih menjadi salah satu pendukung MotoGP musim ini dengan menjadi sponsor tim Gresini Racing.

MsBro, panggilan untuk para pengguna produk MS GLOW FOR MEN turut merasakan europhia dalam memeriahkan perhelatan MotoGP Indonesia 2023.

Para MsBro ikut merasakan gegap gempita race MotoGP Mandalika 2023. Mereka terbang ke Lombok, ikut ke sirkuit, hingga masuk paddock menjadi pengalaman sempurna bagi pelanggan MS Glow for Men.



Selain itu, MS GLOW FOR MEN juga mengajak beberapa influencer untuk ikut dan merasakan pengalaman menonton MotoGP Indonesia 2023.

Banyak cerita keseruan dari customer MS GLOW FOR MEN sejak race berlangsung hingga finish.



"Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, bisa lihat trek Mandalika dan pembalapnya itu seper banget."

"Mantap MS GLOW FOR MEN,” ungkap salah satu customer di paddock.



Gilang Widhia Pramana selaku founder MS GLOW FOR MEN mengungkapkan bahwa masih akan ada banyak kegiatan seru bersama MS GLOW FOR MEN di MotoGP 2023.

MsBro bisa ikut mendukung Gresini Racing dengan membeli produk MS GLOW FOR MEN karena masih akan ada banyak kejutan lainnya.



MS GLOW FOR MEN merupakan sebuah brand skincare dan grooming khusus pria yang memiliki komitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan perawatan kulit pria masa kini.

Produk yang dikeluarkan memiliki bahan berkualitas tinggi, terverifikasi BPOM, dan tentunya telah teruji secara klinis yang memberikan hasil optimal serta aman bagi pengguna.