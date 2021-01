Pelantikan Joe Biden Bawa Angin Segar ke Nilai Tukar Rupiah Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang pelantikan Presiden terpilih AS Joe Biden, nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi, bergerak menguat.

Pada pukul 9.51 WIB, rupiah menguat 20 poin atau 0,14 persen ke posisi Rp14.045 per dolar AS dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.065 per dolar AS.

Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures mengatakan pada hari ini rupiah masih ada kemungkinan menguat dengan sentimen dukungan stimulus fiskal besar AS dari calon Menteri Keuangan AS, Janet Yellen.

"Stimulus yang besar ini bisa membantu pemulihan ekonomi AS lebih cepat. Hal ini memicu minat pasar terhadap aset berisiko," ujar Ariston.

Dalam sidang penetapan Senat pada Selasa (19/1), Yellen mendesak anggota parlemen untuk "bertindak besar" pada paket bantuan virus corona berikutnya setelah Presiden terpilih Joe Biden pekan lalu menguraikan proposal stimulus 1,9 triliun dolar AS sebagai bagian dari agenda kebijakan domestik yang besar pada pengeluaran pemerintah.

Rencana tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan penting bagi ekonomi yang dilanda COVID-19, namun investor mengatakan stimulus besar-besaran juga dapat memperluas defisit yang sudah besar dan menaikkan imbal hasil obligasi.

Di sisi lain, lanjut Ariston, kondisi kenaikan kasus COVID-19 di tanah air bisa menahan laju penguatan rupiah.

Jumlah kasus positif COVID-19 bertambah 10.365 pada Selasa (19/1) kemarin, sehingga total kasus positif menjadi 927.380, pasien sembuh 753.948 orang, dan meninggal 26.590 jiwa.