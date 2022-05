Pelatih Vietnam Ungkap Peran Pemain ke-12 dalam Kemenangan atas Indonesia

jpnn.com, HANOI - Park Hang-seo memberikan apresiasi kepada seluruh pemain Vietnam yang bermain melawan Indonesia.

Pelatih asal Korea Selatan itu senang anak asuhannya bermain sesuai strategi yang diinginkannya.

Bermain dengan formasi tidak wajar 5-3-2, sejatinya strategi itu dipecah menjadi 3-5-2 untuk menumpuk para pemain tengahnya berduel melawan trio milik Indonesia Marc Klok, Ricky Kambuaya dan Rachmat Irianto.

Strategi itu berjalan dengan baik karena Vietnam pulang dengan kepala tegak seusai menang dengan skor 3-0 atas Indonesia.

Gol kemenangan tim berjuluk The Golden Star itu diciptakan melalui Nguyen Tien Linh (54’), Do Hung Dung (74’), dan Le Van Do (84’).

Selepas laga, pelatih kelahiran 1 Oktober 1957 itu mengaku senang Stadion Viet Tri, Phu Th, dipenuhi 20 ribu pendukung Timnas Vietnam.

Kehadiran pemain ke-12 di stadion mampu membakar semangat Do Hung Dung dan kawan-kawan bermain di laga ini.

“Pada laga ini kami sempat kesulitan di babak pertama. Beruntung para pemain mendengarkan instruksi saya dengan baik di babak kedua. Banyak yang berbicara mengenai hasil, tapi tentu tidak prosesnya.”