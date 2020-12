Pelindo III Sabet Penghargaan Indonesia Best Company in Creating Leaders Within

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan.

Pelindo III dinilai sebagai salah satu perusahaan terbaik yang mampu menciptakan kader pimpinan dari dalam perusahaan pada 2020

Penghargaan diserahkan secara daring dalam acara yang bertajuk Indonesia Best Companies In Creating Leaders From Within 2020: Digital Leaders and New Ways of Developing Talent.

Direktur Utama Pelindo III U Saefudin Noer mengatakan penghargaan tersebut sejalan dengan visi kepemimpinannya yaitu memberikan kesempatan seluasnya kepada para talenta untuk memberikan prestasi terbaik.

"Atasan tidak perlu merasa tersaingi dengan kehebatan anggota timnya. Sebaliknya, harus bersyukur bahwa tim yang kuat dan berbakat adalah tangga bagi sukses lebih tinggi," kata Saefudin, Selasa (8/12).

Secara prinsip dan visi, menurutnya, yang terpenting adalah memberikan kesempatan seluasnya kepada para talenta untuk bisa memberikan prestasi terbaiknya kepada perusahaan dan negara.

Dia pun bersyukur, karena memiliki tim yang kuat dan berbakat.

"Kami memberikan kesempatan kepada jajaran manajemen madya di Pelindo III yang berprestasi, amanah, mampu menunjukkan kompetensi dan loyal menjadi Direksi dan Komisaris di anak dan cucu perusahaan. Selain meningkatkan motivasi ternyata kinerja anak dan cucu perusahaan juga meningkat di tangan kader-kader internal terbaik Pelindo III," ujar Saefudin.