Pemberitaan Berbagai Media Asing soal Bom Bunuh Diri Sasar Katedral Makassar

jpnn.com, JAKARTA - Teror bom bunuh diri yang menyasar Gereja Hati Yesus Yang Mahakudus atau Katedral Makassar pada Minggu (28/3) pagi langsung membetot perhatian media luar negeri.

Berbagai portal berita mancanegara menyuguhkan informasi tentang teror pada Minggu Palem itu.

Di negeri jiran, Singapura, laman Channel News Asia menyajikan berita berjudul Indonesia church suicide bomber was member of pro-Islamic State group behind Jolo attack: Police.

Masih dari negeri tetangga, laman Sydney Morning Herald di Australia mengabarkan pengeboman di depan Katedral Makassar itu melalui tulisan bertitel Suicide bomber targets church in Indonesia, several hurt.

Kabar tentang teroris yang menyasar gereja di ibu kota Sulawesi Selatan itu juga sampai di Amerika Serikat. Laman The New York Times memberitakannya dengan judul Explosion Rocks Indonesian Church Compound on Palm Sunday.

Adapun USA Today mewartakan insiden itu dengan berita bertitel At least 20 hurt in Palm Sunday bombing at Indonesia cathedral; attackers believed to be part of militant group, police say.

Di Timur Tengah, laman Aljazeera memberitakan peristiwa tersebut dengan judul Indonesia cathedral rocked by Palm Sunday suicide bombing.

Masih dari Timur Tengah, laman The Jerusalem Post di Israel menyajikan berita berjudul Suspected suicide bombers at Indonesia church wounds 14 people.