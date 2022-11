Pemberitaan Berbagai Media Internasional soal Gempa Cianjur

jpnn.com, JAKARTA - Gempa bermagnitudo 5,6 SR di Kabuparten Cianjur, Jawa Barat, Senin (21/11) yang menewaskan 162 orang menjadi isu internasional.

Media di berbagai negara mengangkat musibah itu sebagai berita di halaman depan.

"More than 160 dead after earthquake rocks Indonesian island," judul laman Sydney Morning Herald di Australia.

Judul serupa juga dipakai laman The Age. Salah satu media terkemuka di Australia itu juga memajang sejumlah foto para korban gempa Cianjur.

Masih dari negeri jiran, The Straits Times di Singapura menyuguhkan berita bertitel ‘I was crushed’: Fear and panic grip quake-struck Indonesian town'.

Media terbesar di Singapura itu mengutip keterangan Pak Oman, warga Cianjur berusia 55 tahun yang menjadi korban lindu kemarin.

Di Timur Tengah, laman Arab News menyajikan tulisan berjudul 'Indonesian quake kills at least 162 and injures hundreds' yang dilengkapi foto jenazah terbungkus spons dan kain di atas brankar.

Media berpengaruh di kawasan Teluk itu juga memberitakan ucapan belasungkawa Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), keluarga para korban, dan Bangsa Indonesia.