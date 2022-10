Pembiayaan Pertanian Dorong Penguatan Kapasitas Petani

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) sejak beberapa tahun terakhir melaksanakan berbagai program untuk mengantisipasi krisis pangan.

Salah satu program yang sudah berjalan, yakni The Development of Integrated Farming System in Upland Area (Upland).

Upland ialah program kerja sama antara Indonesia dengan IFAD (International Fund for Agricultural Development).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa lewat Upland, ribuan petani yang melaksanakan aktivitas pertaniannya di dataran tinggi amat terbantu.

Fokus dari kegiatan Upland ialah pengembangan pertanian yang komprehensif dari on-farm sampai dengan off-farm berdasarkan value chain.

“Value chain ini bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi,” ujar SYL -sapaan Syahrul Yasin Limpo- dalam sambutannya secara tertulis pada acara pembukaan workshop bertajuk ‘Mensiasati Krisis Pangan Global dengan Meminimalisir Risiko Produksi Pangan Melalui Pembiayaan Pertanian’ di Jakarta, Rabu (5/10).

“Caranya melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis dan penguatan sistem kelembagaan,” lanjut SYL.

Dalam rangka memberikan informasi publik terkait isu global krisis pangan, Direkotrat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan workshop pertanian.