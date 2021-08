Pemerintah Didorong Memperpanjang PPnBM DTP 100 Persen hingga Akhir Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto optimistis penjualan mobil tahun ini bisa mencapai target, yakni 750 ribu unit.

Keyakinan Gaikindo itu didorongan stimulus Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) yang terbukti memengaruhi angka penjualan sepanjang semester satu

"Gaikindo masih optimistis bahwa proyeksi penjualan 2021 sebanyak 750 ribu unit dapat dicapai," kata Jongkie, Kamis.

Menurut dia, selain stimulus PPnBM-DTP, faktor lain yang mendorong pembelian mobil ialah rasio kepemilikan mobil orang Indonesia.

"Di Indonesia, saat ini rasionya hanya 99 mobil per 1.000 orang. Jadi, potensinya masih sangat besar," ujar Jongkie.

Selanjutnya, kehadiran mobil-mobil dengan harga terjangkau juga dapat membantu meningkatkan angka penjualan.

"Pasar Indonesia hari ini didominasi mobil-mobil dengan harga Rp250 juta ke bawah. Makanya para Agen Pemegang Merk (APM) terus meluncurkan produk-produk yang ada di kisaran tersebut," tutur Jongkie.

"Pendapatan per kapita kita masih 4.100 dolar AS. Mungkin kalau sudah naik ke 6.000 hingga 8.000 dolar AS maka yang laku mobil-mobil di atas itu," tambahnya.