Pemerintah Memperpanjang PPKM Mikro, WFH Kembali Diterapkan

jpnn.com, JAKARTA - Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) memutuskan memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro selama dua minggu ke depan, atau 15-28 Juni 2021.

Sejumlah kebijakan dalam kerangka PPKM mikro pun disesuaikan, antara lain pengaturan pegawai yang kerja dari rumah atau work from home (WFH) di zona merah sebanyak 75 persen.

"Jadi, untuk daerah-daerah berbasis PPKM mikro merah itu kantornya 25 persen, tetapi kantor itu harus digilir," kata Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (14/6) usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menjelaskan 25 persen yang bekerja di kantor itu harus bergantian. Artinya, kata Airlangga, 25 persen pekerja itu jangan orang yang sama.

"Harus diputar sehingga meyakinkan bahwa yang work from office itu bergantian dan memastikan bahwa pekerjaannya itu adalah stand by di tempat mereka bekerja masing-masing. Kemudian, kalau di daerah oranye atau kuning, WFO (work from office) dan WFH-nya 50 persen," jelasnya.

Terkait kegiatan belajar-mengajar, kebijakan mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Namun, untuk daerah atau kecamatan dengan zonasi merah, aktivitas belajar-mengajar harus sepenuhnya dilakukan secara daring.

"Jadi, kemarin sudah ada yang belajar tatap muka terbatas, dua hari, dua jam. Namun, untuk daerah merah ditetapkan mengikuti PPKM mikro. Jadi, kecamatan yang merah itu secara online dua minggu dan pada periode ini 15-28 Juni sebagian besar sudah libur anak-anak sekolah," paparnya.