Pemerintah Tolong, UMKM Butuh Bantuan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai pemerintah perlu menolong UMKM untuk memproduksi masker dengan baik.

Menurutnya, perlu ada bimbingan atau technical assistant dalam pembuatan masker, terutama yang berbahan kain dan diproduksi dalam skala UMKM.

"(Pertama adalah) standarisasi masker, kalau yang kain, saya kira sudah banyak diproduksi untuk masyarakat. Cuma yang nonkain kelihatannya agak susah, kecuali memang usahanya khusus memproduksi masker nonkain,” ujar Tauhid Ahmad di Jakarta, Senin (26/7).

Tauhid menilai pemerintah juga diminta menerapkan standardisasi untuk masker. Saat ini, persoalannya adalah banyak masker yang tidak teregistrasi ataupun kualitasnya di bawah standar, sehingga akan merugikan bagi konsumen.

Dia menilai perlu ada pemenuhan standar kesehatan dan standar lingkungan.

"Diperlukan agar memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)," katanya.

Tauhid mengatakan pemerintah juga perlu memperhatikan sistem pemasaran masker, terutama melalui platform digital yang sudah dikenal.

"Dalam upaya pemasaran itu juga perlu diberitahu bahwa masker tersebut sudah memperoleh registrasi dan diakui kualitasnya dari pihak pemerintah," beber Tauhid.