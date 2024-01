Pemilu 2024, WNI di New York akan Mencoblos pada 10 Februari

jpnn.com - JAKARTA - Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) New York, Amerika Serikat, akan melaksanakan pemungutan suara untuk Pemilu 2024 Indonesia dengan metode TPS, Sabtu (10/2/2024).

PPLN New York mencatat terdapat 11.141 WNI yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024.

Wilayah kerja PPLN New York tersebar di 13 negara bagian: Conneticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Vermont, dan West Virginia.

"Adapun pemilihan tanggal 10 Februari kebetulan akhir pekan. Jadi, akan lebih banyak pemilih yang bisa hadir langsung," ujar Anggota PPLN New York untuk urusan sosialisasi, data, dan informasi, Hendra Parley kepada ANTARA, Rabu (10/1).

Dari total 11.141 pemilih di wilayah kerja PPLN New York, sebagian besar akan menggunakan metode pos untuk menyalurkan hak suaranya, yaitu 6.647 orang.

Sementara itu, 2.532 orang akan menggunakan metode TPS. Lalu, 1.962 orang akan menggunakan metode kotak suara keliling (KSK).

Parley menjelaskan bahwa metode pos menjadi yang paling banyak dipilih oleh WNI di wilayah kerja PPLN New York karena pertimbangan jarak.

Hal ini dikarenakan seluruh TPS hanya akan ditempatkan di New York, sedangkan KSK hanya akan berada di Philadelphia dan Dover, New Hampshire.