Pemkot Pontianak Gandeng OK OCE, Bang Sandi: Kita Harus Menang Melawan COVID

Senin, 20 Juli 2020 – 20:06 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak menggandeng OK OCE Indonesia untuk pemulihan UMKM. Tujuannya agar dapat meminimalisir kesulitan yang dihadapi pada pelaku UMKM saat ini.

Kerjasama keduanya dibuktikan lewat Penandatanganan MOU secara virtual antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Founder OK OCE Indonesia,Sandiaga Uno, Senin (20/7).

"Hal yang menjadi harapan kita ini adalah kolaborasi. Mari kita songsong MOU ini dengan semangat," ungkap Sandi-sapaan Sandiaga Uno.

"Yakinlah walaupun pandemi membawa kita sulit, membawa ekonomi terjepit, namun kita harus bangkit. Kita harus menang melawan Covid, yes we can do it," tanbahnya.

Tidak Hanya berinisiatif menyelamatkan sektor UMKM, dalam kesempatan tersebut Sandi turut mengapresiasi Kinerja Provinsi Kalimantan yang mampu menekan inflasi pada kuartal pertama tahun 2020.

Padahal diketahui, kuartal pertama merupakan awal pandemi covid-19 ditemukan di Indonesia.

"(Tingkat inflasi) Kalimantan dengan nasional masih lebih tinggi, 4,60 % di kuartal I. Saya ingin apresiasi Kalimantan mampu menekan inflasi hingga 13,6 persen," ungkap Sandi.

Sandi menjelaskan bahwa efek inflasi bisa sangat berpengaruh pada UMKM. Selama pandemi, permintaan masyarakat menurun. Untuk itu, perlu cara-cara lain dalam meningkatkan daya beli masyarakat.