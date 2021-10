Penasaran dengan Mobil Listrik Wuling? Mampir Saja ke Sini

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors meresmikan Flagship Wuling Center pertamanya di Indonesia yang berlokasi di Jl. Iskandar Muda Kav. 9, Jakarta Selatan.

"Flagship Wuling Center pertama kalinya yang ada di luar negara asalnya (China). Nantinya, di sini (Wuling Centre) produk-produk spesial akan dipamerkan," kata Media Relations Wuling Motors, Brian Gomgom di Jakarta, Kamis.

Indonesia memiliki peran penting untuk brand Wuling sehingga produk otomotif China itu membuka Flagship Wuling Center di Indonesia.

Hadirnya Flagship Wuling Center yang bertajuk "The New Starting Point, The New Growth & The New Future" sebagai bukti komitmen Wuling untuk pasar otomotif Indonesia.

"Tentunya, kehadiran Flagship Wuling Center ini juga merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan Wuling di pasar otomotif tanah air," kata Presiden Direktur Wuling Motors, Shi Guoyong.

Konsumen yang akan mengunjungi Flagship Wuling Center akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas seperti ruang tunggu eksklusif dan coffee lounge yang nyaman.

Flagship Wuling Center memiliki dua lantai yang bisa dikunjungi oleh konsumen.

Lantai pertama, memiliki luas 901 m2 dan untuk lantai kedua memiliki area seluas 300 m2 dengan menampilkan berbagai lini produk andalan Wuling yang telah dipasarkan di Indonesia.