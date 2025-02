IIMS 2025, Wuling Motors Merilis New Cloud EV dan Air ev

jpnn.com, JAKARTA - Di lantai Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, Wuling Motors merilis dua varian baru, Cloud EV dan Air ev, Jakarta, Kamis (13/2).

Wuling Motors menjual New Cloud EV seharga Rp 365 juta on the road Jakarta.

Kemudian untuk New Air ev dibanderol dengan harga mulai dari Rp 184 juta on the road Jakarta.

Wuling Air ev kini ditawarkan varian Pro, sedangkan Cloud EV tersedia tipe lebih murah, Lite.

Air ev Pro menyediakan pilihan warna bodi gelap, Starry Black, dan interior bernuansa tamarind sunset.

"Interior Air ev bernuansa tamarind sunset yang terinspirasi dari asam jawa,” jelas Marketing Operation Director Wuling Motors Ricky Christian, di Jakarta.

Di bagian roda, pelek mini Air ev diberi wheel cap baru yang lebih menggoda mata.

Sementara itu, New Cloud EV memungkinkan pengguna menghubungkan smartphone mereka ke layar mobil di dasbor.