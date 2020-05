Penerawangan Denny Darko Soal Syahrini, Rahasia Besar Mulai Terkuak

Rabu, 13 Mei 2020 – 11:42 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pembaca tarot Denny Darko mengaku syok melihat hasil penerawangannya perihal masa depan Syahrini.

Apalagi belakangan ini, Syahrini diterpa gosip tak sedap yang diumbar ayah angkatnya, Laurens.

Hal itu diungkap Denny Darko lewat video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, baru-baru ini.

“Saya ingin menceritakan masa depan Syahrini setelah semua ini terjadi,” buka Denny Darko.



Syahrini bersama ayah angkatnya, Laurens. Foto: Instagram

Dennny kemudian mengambil sebuah kartu tarot dan ternyata bergambar The Seven of Sword.

“Dari kartu ini tampak peperangan terjadi. Perkemahan (berarti) tempat mereka tinggal. Dua pedang tertancap yang belum sempat diambil ,” ujar Denny.

“Dan ada lima pedang lainnya yang sedang dipindahkan lokasinya, sepertinya dibawa ke tempat musuh,” lanjut Denny.