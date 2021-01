Penerima Bansos di Sulut 414.429 Keluarga, Ada yang Dapat Rp 3 Juta

jpnn.com, MANADO - Sebanyak 414.429 keluarga di Sulawesi Utara (Sulut) akan menerima bantuan sosial (Bansos) pada 2021. Kriteria penerimanya pun berbeda dibanding sebelumnya.

Menurut Kadis Sosial Sulut dr Rinny Tamuntuan, kelayakan penerima bansos didasarkan atas komponen yang ada di masing-masing keluarga.

"Keluarga penerima bansos tahun ini memang berbeda karena akan disesuaikan dengan masing-masing komponen yang ada di setiap keluarga," kata dr Rinny Tamuntuan di Manado, Selasa (5/1).

Beberapa komponen tersebut yaitu keluarga yang memiliki balita, ada yang punya anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA, terdapat lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Apabila dalam keluarga tersebut ada ibu hamil, maka akan diberikan sebesar Rp 3 juta per tahun, anak usia sekolah SD sebesar Rp 900 ribu per tahun, anak SMP sebesar Rp 1,5 juta per tahun, dan anak SMA sebesar Rp 2 juta per tahun.

"Jadi sesuai dengan apa saja komponen yang dimiliki keluarga tersebut," jelas Rinny.

Sementara itu, Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk setiap keluarga akan mendapatkan sebesar Rp 300 ribu dan untuk program sembako setiap bulan akan menerima Rp 200 ribu.

Di Sulut, jumlah keluarga penerima BST berjumlah 160.000 penerima. Sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 94.362 keluarga penerima manfaat.