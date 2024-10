Penerus Pramono Anung, Mayor Teddy Jadi Sekretaris Kabinet Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Terpilih RI 2024-2029, Prabowo Subianto, menunjuk Mayor TNI Teddy Indra Wijaya menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) Kabinet Merah Putih (KMP), di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10).

"Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet," ucap Prabowo Subianto saat membacakan susunan Kabinet Merah Putih pemerintahannya.

Mayor Teddy yang selama ini dikenal sebagai ajudan Prabowo, akan meneruskan tugas sebagai sekretaris kabinet yang sebelumnya dijalankan oleh Pramono Anung (Mas Pram) sela dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019 dan 2019-2024).

Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy lahir di Manado, Sulawesi Utara, 14 April 1989. Kedua orangtuanya merupakan tentara yakni Kolonel Inf (Purn) Giyono dan Mayor Caj (K) Patris RA Rumbayan.

Teddy menyelesaikan pendidikan tinggi di SMA Taruna Nusantara sebelum meneruskan studinya di Akademi Militer (Akmil), di mana dia lulus pada tahun 2011.

Mayor Teddy juga sempat mengikuti berbagai kursus militer spesialis di Kopassus.

Teddy mengikuti pelatihan di Ranger School di Amerika Serikat (AS), sebuah program bergengsi dari Angkatan Darat AS yang bertujuan untuk melatih lulusan US Army Ranger untuk Resimen Ranger ke-75.

Sebelum menjadi ajudan Prabowo, Mayor Teddy terlebih dulu sebagai asisten ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi).