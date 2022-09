Pengakuan Pemuda Madiun soal Bjorka, Begini Awalnya, Oalah

jpnn.com, MADIUN - Pemuda Madiun, Muhammad Agung Hidayatullah (21) memberi pengakuan soal hubungannya dengan hacker Bjorka yang sedang diburu polisi terkait peretasan data Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Agung kini berstatus tersangka kasus kebocoran data pemerintahan. Dia mengakui menjual channel-nya di Telegram @Bjorkanism kepada Bjorka.

Konon harga jual channel tersebut 100 dolar AS, sesuai pengumuman yang dibuat oleh Bjorka.

"Bjorka membuat pengumuman yang punya akun @Bjorkanism akan dibeli seharga 100 dolar," ungkap Agung di Madiun, Sabtu (17/9).

"Lalu saya DM dia, ternyata memang Bjorka itu," lanjut pemuda Madiun itu.

Warga Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan itu mengaku salah karena memberikan fasilitas kepada Bjorka.

Baca Juga: Dahlan Iskan Menulis tentang Ning Imaz Istri Gus Rifqil yang Dihina Eko Kuntadhi

Terlebih, dia ikut mengunggah tulisan sebanyak tiga kali di channel telegram Bjorkanism.

Pada 8 September 2022 dia mengunggah tulisan stop being idiot, lalu tulisan The next leak will come from the president of Indonesia pada 9 September.