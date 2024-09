Pengamat Sarankan Pemerintahan Prabowo-Gibran Ganti Kepala Bapanas

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Ferry Latuhihin menyatakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus mencari orang tepat, dan mumpuni untuk menggantikan sosok Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dia menilai selama menjabat, Arief Prasetyo Adi gagal dalam mengurus beras di Indonesia.

Teranyar, Bank Dunia membeberkan hasil survei yang menyebutkan harga beras di Indonesia tertinggi di ASEAN, tetapi kesejahteraan petaninya sangat jeblok.

“Sosok yang mumpuni (pengganti Arief Prasetyo Adi). Penggantinya juga harus sosok profesional,” kata Ferry dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Jumat (27/9).

Ferry menyatakan Bapanas gagal dalam mengurusi persoalan beras dan kesejahteraan petani disebabkan kepemimpinan Arief Prasetyo Adi.

Dia mengingatkan pentingnya orang yang tepat dan memiliki kemampuan untuk mengisi pos Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Terkait masalah institusi (Bapanas) tentu masalah manpower. The right man on the right place,” jelas Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 itu.

Ferry juga menilai masalah terbesar dari mahalnya harga beras juga terjadi, karena importir dengan leluasa menentukan harga beras di Indonesia.