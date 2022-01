Pengamat Sebut Ini Waktu Tepat Invest di ANTM

jpnn.com - Pengamat Pasar Modal Satrio Utomo mengapresiasi kenaikan saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang mencapai 12,17 persen atau atau 210 poin ke level 1935 pada pekan lalu.

Menurutnya, dengan kenaikan signifikan itu, maka saham Antam menjadi stabil, terutama setelah mengalami penurunan di awal tahun 2022 ini.

Atas dasar itu, menurut Satrio, saat ini merupakan waktu yang menarik dan tepat untuk berinvestasi saham Antam. Stabilitas saham ini menurutnya, merupakan peluang bagi investor untuk memiliki saham Antam, karena memiliki prospek yang positif.

"Kalau invesment saham Antam sekarang menarik, terutama setelah kemarin ada kenaikan cukup tinggi sampai 1.900,” kata Satrio kepada wartawan, Senin (24/1).

Satrio menilai, dengan harga saham yang terjadi kenaikan, ditambah kinerja perusahaan yang positif, hal itu menjadi nilai plus, terutama dalam menganalisis fundamental perusahaan. Fundamental ini didapat dengan melihat price to earning ratio (PER) dan price to book value-nya (PBV).

"Jadi saat ini, fundamental lumayan bagus. PER normal, kalau harga segini Antam cukup normal. Tidak ketinggian, tidak mahal, tidak murah, net profit margin, utang terkendali. Semuanya bagus. Bahkan bersaing dengan Inco, lebih bagus Antam," jelas dia.

Satrio menilai, melonjaknya saham Antam ini dipicu oleh beberapa faktor. Di antaranya berkaitan dengan rencana feronikel yang akan jadi bahan baku mobil listrik. Hal itu dapat dipastikan akan memperkuat saham Antam kedepannya.

"Lebih ke arah perdagangan di pasar, semua tergantung keterkaitan sektor metal, nikel terkait mobil listrik. Kalau sejauh ini awal tahun timing semangat mobil listrik," jelasnya.