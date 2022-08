Pengumuman! Harga BBM Pertamina Naik Lagi, di Wilayah Jakarta Jadi Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Adapun harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite kembali naik di 34 provinsi di Indonesia.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan penyesuaian harga secara berkala ini kembali dilakukan karena harga BBM nonsubsidi yang fluktuatif.

"Kami mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas, terutama harga minyak dunia atau ICP,” ujar Irto, Kamis (4/8).

Harga rata-rata ICP per Juli 2022 tembus di angka 106,73 dollar AS per barrel, atau masih lebih tinggi sekitar 24 persen dari harga ICP pada Januari 2022.

Menurut Irto, 95 persen dari porsi BBM nasional, yakni Pertamax, Pertalite, dan Solar tidak mengalami perubahan harga.

"Hanya BBM segmen tertentu saja yakni Pertamax Turbo dan Dex Series yang melakukan penyesuaian itupun masih paling kompetitif di kelasnya," kata Irto.

Sebelumnya, Pertamina sudah melakukan penyesuaian BBM nonsubsidi pada 10 Kuli 2022.