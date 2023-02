Penuh Kasih, AEON Mall Sentul City Hadirkan Lovely February

jpnn.com - BOGOR - AEON Mall Sentul City menggelar beragam acara bertemakan Lovely February.

Rangkaian program menarik tersaji dari romantic dinner Show Your Love (harga khusus untuk shopping voucher) hingga kompetisi berhadiah jutaan rupiah di media sosial Instagram (@aeonmall_sentulcity) dan TikTok (@aeonmallsentulcity).

General Manager Mall Operation AEON Mall Sentul City Bayu Tunggul Aji mengatakan Februari merupakan bulan yang identik dengan kasih sayang.

"Sebagai bentuk kasih sayang bagi para pelanggan setia, kami menghadiahkan berbagai shopping reward program," katanya.

Salah satu program yang disuguhkan oleh AEON Mall Sentul City adalah Special For You. Para pelanggan dihadiahi shopping voucher senilai sampai dengan satu juta rupiah per hari per pengunjung dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang mudah.

AEON Mall Sentul City juga mengadakan program romantic dinner di Canal Stage – GF, pada 14 Februari 2022, yang bekerja sama dengan berbagai store seperti Nanny’s Pavillon, The Goods’ Cafe, Seroeni, Buttercup, Haircode, Headquarter, D'Pax Barbershop & Maliqa Flower Boutique.

Pelanggan dapat melakukan reservasi terlebih dahulu di Eternity Privilege (Customer Service 1F).

“Untuk memberikan pengalaman yang lebih baik, kami akan menciptakan ambience romantis di area Canal Stage – GF dan menghadirkan live music dan sajian makanan full course selama acara romantic dinner ini berlangsung," ujar Bayu.