Perdana di Indonesia, Jovee & Lifepack Gelar We The Health

Selasa, 23 Juni 2020 – 04:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Jovee & Lifepack, perusahaan yang bergerak di bidang digital health bakal mengadakan konferensi kesehatan digital pertama di Indonesia yaitu We The Health.

We The Health dirancang sebagai sebuah wadah yang menyediakan informasi akurat, terpercaya, dan ter-update seputar isu kesehatan dengan menghadirkan para narasumber berpengalaman di bidangnya.

“Melihat kondisi saat ini yang sedang memasuki masa transisi atau disebut New Normal, kami tergerak melakukan sesuatu. Dengan adanya perubahan perilaku masyarakat serta masih kurangnya informasi seputar isu kesehatan, maka dari itu bertepatan dengan memasuki satu tahun Jovee & Lifepack, kami mengadakan konferensi kesehatan digital pertama di Indonesia yaitu We The Health," ujar CEO Jovee & Lifepack Natali Ardianto.

We The Health kata Natali, merupakan konferensi kesehatan digital pertama di Indonesia yang membahas seputar isu kesehatan dalam menghadapi New Normal.

"Acara We The Health telah mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, di antaranya adalah Bupati Trenggalek H. Mochamad Nur Arifin, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang akan membuka acara We The Health pada Sabtu 27 Juni 2020 pukul 09:00 WIB," terang dia.

Selain mendapat dukungan dari pemerintah, We The Health akan diisi dengan berbagai topik menarik seputar New Normal dan juga pakar-pakar terkemuka di bidangnya, di antaranya Health & Lifestyle influencer Puspa Dewi, yang viral di sosial media karena masih terlihat sangat bugar dan cantik walau sudah memiliki cucu dan berusia 52 tahun.

Puspa Dewi akan memberikan kiat-kiat bagaimana menjaga kebugaran tubuh dan awet muda.

Sementara Co-founder Sehatmental.id Ade Binarko akan membahas mengenai pentingnya mengelola stres saat pandemi. Lalu ada juga webinar khusus tenaga kesehatan yang membahas topik mengenai bagaimana strategi dan manajemen untuk penderita diabetes mellitus yang akan dipandu oleh Aveceena dan diisi oleh dr yang berkompeten di bidangnya.