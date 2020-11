Perdana, Jember Fashion Carnaval Gelar World Kids Carnival 2020 Secara Virtual

jpnn.com, JEMBER - Jember Fashion Carnaval (JFC) merupakan acara karnaval busana yang setiap tahun di gelar di Jember, yang diprakarsai oleh Dynand Fariz.

Sudah bukan rahasia lagi jika JFC masih menjadi karnaval terbaik di Asia dan menjadi tolak ukur karnaval di Indonesia. Karena itu JFC menjadi acara yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

Kali ini JFC memprakarsai acara virtual pertama World Kids Carnival 2020 (WKC 2020) pada 22 November, yang bekerjasama dengan NPO WKM (World Kids Museum) dari Jepang sebagai inisiator acara virtual pertama WKC di Dunia.

WKC 2020 juga memberikan semangat melalui lagu berjudul 'We Are All One' yang diciptakan oleh Shin Ikesue.

“WKC diselenggarakan untuk menyemangati masyarakat dunia agar tetap mampu berkarya di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang benar melalui event karnaval anak anak yang mengangkat tema persaudaraan seluruh bangsa di dunia. Serta anak-anak adalah penerus masa depan," ujar Presiden JFC Iwan.

“Tujuan WKC adalah menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih menyatu dalam berbagi karya dan menyuarakan pesan perdamaian antar anak anak bangsa. Juga untuk membangun organisasi anak internasional yang berperan dalam kegiatan exhibition dan event anak anak dunia," imbuhnya.

Acara virtual WKC 2020 akan melibatkan ratusan anak-anak yang melakukan parade dengan kostum unik yang diikuti oleh 12 Negara dari lima benua di antaranya Asia, Amerika, Eropa, Afrika dan Australia.

Adapun pelaksanaan acaranya akan didokumentasikan tayangan pertunjukan anak yang didalamnya saling menyapa dan berbagi keceriaan dalam format video.