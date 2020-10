Peringatkan Calon Pembeli, Fireworks Soroti Perubahan Narasi Lelang Hotel Kuta Paradiso

jpnn.com - Fireworks Ventures Limited, pemegang hak tagih piutang PT Geria Wijaya Prestige (Hotel Kuta Paradiso), menyoroti perubahan narasi lelang lahan hotel tersebut seperti tertera dalam pengumuman pada situs https//lelang.go.id yang akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar pada 22 Oktober 2020.

Berman Sitompul, kuasa hukum Fireworks Ventures Limited, mengungkapkan bahwa saat pelaksanaan lelang pada Selasa, 6 Oktober 2020 di PN Denpasar dengan perantaraan KPKNL Denpasar, sebelumnya disebutkan dalam pengumuman di website yang sama bahwa akan dilakukan penjualan lelang di muka umum dengan perantaraan KPKNL Denpasar dengan cara penawaran (closed bidding), terhadap “3 (tiga bidang tanah dan bangunan dalam 1 (satu) hamparan dan dijual dalam 1 (satu) paket, setempat dikenal dengan Hotel Kuta Paradiso”. Akan tetapi, karena ketiadaan pembeli, maka penjualan lelang di muka umum itu tidak terlaksana.

Namun demikian, beberapa waktu kemudian, berdasarkan pengumuman pada website yang sama disebutkan akan kembali dilakukan penjualan lelang dengan narasi obyek eksekusi lelangnya berubah menjadi:

“Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 205/Desa Kuta, luas 9.800 M2, diuraikan dalam gambar situasi tanggal 7 Juni 1991, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 207/Desa Kuta, luas 3.375 M2, diuraikan dalam gambar situasi tanggal 22 Februari 1993 No. 1253/1993 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 204/Desa Kuta, luas 4.700 M2, diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 November 1992, No. 8265/1992 dst .."

“Dengan narasi seperti itu sudah barang tentu dapat dipastikan bahwa obyek yang akan dilakukan penjualan lelang di muka umum dengan perantaraan KPKNL adalah hanya berupa Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah yang jangka waktu berlakunya akan berakhir antara 1 dan 3 tahun ke depan,” kata Berman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10).

Menurut dia, perubahan dan perbedaan narasi obyek eksekusi lelang pada lelang yang dilaksanakan pada 6 Oktober 2020 dengan yang akan diadakan pada 22 Oktober 2020 tersebut diduga terjadi karena adanya perlawanan dan surat keberatan yang dikirimkan Fireworks ke berbagai instansi tekait.

Sebelumnya, sehubungan dengan adanya upaya penjualan lelang 6 Oktober, Fireworks pada 28 September 2020 telah mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua PN Denpasar yang menjadi dasar dilaksanakannya lelang eksekusi tersebut, sebagaimana dimaksud berdasarkan Perkara Perlawanan Nomor : 877/Pdt.Bth/2020/PN Dps di PN Denpasar serta mengajukan surat-surat keberatan pelasanaan lelang eksekusi ke berbagai instansi terkait.

Berman juga menjelaskan bahwa legal standing (alas hak) dari Alfort Capital Limited selaku pemohon eksekusi terhadap penetapan yang mendasari dilaksanakannya lelang eksekusi tersebut saat ini masih menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 101/PDT.G/2020/PN.JKT.PST di PN Jakarta Pusat.