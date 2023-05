Perkuat Bisnis, BRI Life Tingkatkan Kualitas Pelayanan

jpnn.com, JAKARTA - Asuransi BRI Life terus berkomitmen dalam meningkatkan mutu pelayanannya kepada nasabah, di antaranya melalui peningkatan kompetensi pekerja di lini layanan pada Kantor Layanan BRI Life yang tersebar di 26 kota di seluruh Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan Service Office Refreshment Training di Jakarta pada (20/5), yang dihadiri oleh para pekerja yang bertugas di lini layanan dari seluruh kantor layanan BRI Life di Indonesia.

“Kami menyadari Sumber Daya Manusia yang berintegritas memegang peranan sangat penting dalam proses pelayanan, oleh karenanya, secara berkesinambungan kami terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memperkuat sisi layanan dan bisnis,” ujar Direktur Operasional BRI Life Yossie William Iroth.

Baca Juga: BRI Life Raih Gold Award

Selain terus membekali para pekerjanya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan khususnya di bidang layanan, upaya peningkatan layanan dengan pemanfaatan teknologi digital pun terus dilakukan.

“Dengan dukungan penuh dari pemegang saham, FWD Holding Company dan Bank Rakyat Indonesia, kami mengadopsi pengalaman, teknologi serta digitalisasi dari perusahaan induk sehingga menjadi kekuatan dalam meningkatkan layanan,” jelasnya.

Ke depan, sambung Yossie akan dikembangkan teknologi untuk menganalisa profil nasabah dari master data, sehingga saat berinteraksi dengan nasabah yang membutuhkan layanan secara langsung, pekerja kami yang bertugas di lini layanan telah memiliki informasi yang cukup dan akurat.

"Sehingga secara cepat dan tepat dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan. Komitmen kami untuk layanan adalah Costumer is Our Priority, Serve with Integrity," seru Yossie.

Dalam pelatihan tersebut disampaikan pula sosialisasi fast claim khusus untuk nasabah asuransi Syariah, di mana klaim on boarding dengan dokumen lengkap untuk jenis klaim tertentu, dapat diselesaikan dalam kurun waktu 60 menit.(chi/jpnn)