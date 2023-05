Perkuat Kolaborasi, Firli Bahuri Kumpulkan Elite Lembaga Antikorupsi Negara ASEAN

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar capacity building dengan mengundang para delegasi yang merupakan pimpinan lembaga pemberantasan korupsi di negara ASEAN, dalam forum ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC).

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan capacity building ini digagas oleh KPK pada saat pertemuan ke-14 Secretariat Meeting ASEAN-PAC di Manila, 17-18 Juli 2018 lalu.

Tujuan diselenggarakannya program ini, kata Firli, untuk meningkatkan promosi serta menguatkan kolaborasi antar anggota ASEAN-PAC dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Acara tersebut dimulai tanggal 30 hingga 31 Mei 2023 mendatang di Jakarta.

KPK menggandeng Anti-Corruption Unit (ACU) Cambodia dan UNODC dan dalam penyelenggaraannya mengangkat tema “Anti-Corruption Education and Corruption Prevention Strategies on a National Scale”.

Kegiatan berupa workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber dari internal KPK, yaitu Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Dian Novianthi, Ketua Tim Survei Penilaian Integritas (SPI) Wahyu Dewantara Susilo, Koordinator Harian Stranas Niken Ariati dan Analis Pemberantasan Korupsi pada Direktorat Jejaring Pendidikan KPK Zulfadhli Nasution.

“Kami berharap pembicara yang telah kami siapkan akan memberikan pengetahuan yang berharga,” kata Firli.

Pimpinan lembaga pemberantasan korupsi negara anggota ASEAN yang di antaranya, Vice President of The Anti-Corruption Unit of The Kingdom of Cambodia Yonn Sinat, OIC Country Manager UNODC Indonesia Zoelda Anderton dan Acting Chief Special Investigator/Head of Prevention Section of ACB Brunei Hajah Norashiken Haji Mat Salleh.