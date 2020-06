Perkuat Pemasaran, Pegadaian dan Askrindo Syariah Berkolaborasi

Selasa, 30 Juni 2020 – 21:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) melakukan kerja sama dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah).

Kolaborasi Pegadaian dengan Askrindo Syariah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan Pegadaian, Damar Latri Setiawan dan Direktur Pemasaran Askrindo Syariah Supardi Najamuddin.

“Kami (Pegadaian) akan terus membangun dan memperkuat jejaring sinergi bisnis melalui kolaborasi dengan berbagai mitra. Kolaborasi merupakan kunci perseroan untuk terus bertumbuh di era new normal ini," kata Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan Pegadaian, Damar Latri Setiawan, Senin (29/6).

Damar menjelaskan melalui kolaborasi ini, kekuatan bisnis masing-masing perusahaan bisa lebih dioptimalkan, sehingga memberikan nilai tambah.

Nilai tambah tersebut ditujukan tidak hanya bagi pengguna jasa, tetapi juga diharapkan kontribusi positif kepada negara. Lebih lanjut, pemasaran produk dan volume penjualan pun diharapkan meningkat seiring kolaborasi.

Melalui kolaborasi ini setiap perusahaan dapat memanfaatkan kapasitas dan kapabilitas dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan bisnis masing-masing.

“Selain itu sumber daya manusia (SDM) masing-masing bisa saling bersinergi, untuk mewujudkan One Family, One Nation, One Vision to Excellence semakin nyata," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Askrindo Syariah Supardi Najamuddin mengatakan tujuan dari kegiatan kerja sama ini untuk mewujudkan rencana bisnis dalam meningkatkan nilai tambah semua pihak, termasuk anak usaha masing-masing perusahaan.