Perkuat Reputasi Hiburan Keluarga, Timezone Sabet Dua Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Timezone Indonesia kembali menyatakan posisinya sebagai brand unggulan dalam industri pusat hiburan keluarga dengan meraih dua penghargaan bergengsi pada Oktober 2024. Prestasi ini memperkuat reputasi Timezone sebagai pusat hiburan yang menjadi pilihan keluarga.

"Kami berkomitmen untuk terus memberikan pengalaman hiburan yang berkualitas tinggi bagi masyarakat," kata CEO TEEG Indonesia (Timezone Indonesia) Naveen H, Minggu (20/10).

Dia menjelaskan pada ajang Indonesia Customer Service Quality Award 2024, Timezone meraih predikat Excellent dalam kategori Pusat Hiburan Keluarga.

Ini adalah kali kedua berturut-turut wahana hiburan itu mendapatkan penghargaan tersebut.

"Kami akan terus berinovasi dan memastikan layanan terbaik di seluruh venue kami," ujarnya.

Selain itu, Timezone juga menerima penghargaan PR Program of The Year 2024 dalam kategori Marketing PR Program untuk Timezone NextGen Roadshow Indonesia Opening dengan predikat Very Good.

Penghargaan diberikan oleh majalah MIX MarComm pada acara Indonesia PR of The Year 2024, melalui proses penjurian yang ketat.

Naveen menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian ini dan menegaskan komitmen perusahaan untuk terus menyebarkan kebahagiaan dan menciptakan momen berharga bagi keluarga di Indonesia.