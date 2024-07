Permintaan Khusus Fan kepada Raja Charles Jika Inggris Juara EURO 2024

jpnn.com - Sebuah petisi dari fan beredar kepada Raja Charles III jika Timnas Inggris mampu menjuarai EURO 2024.

The Three Lions tinggal selangkah lagi merebut Piala Eropa pertama dalam sejarah.

Inggris akan menghadapi Spanyol pada final EURO 2024 yang berlangsung di Stadion Olimpiade Berlin, Jerman, Senin (15/7/2024) mendatang.

Menjelang pertarungan kontra Tim Matador, fan Timnas Inggris meminta Raja Charles agar memberikan hari libur bank atau hari libur nasional jika Harry Kane dan kolega membawa pulang Piala Eropa 2024.

Hari libur bank sendiri merupakan hari libur nasional di Britania Raya dan negara-negara persemakmuran Britania Raya.

Di Britania Raya, istilah hari libur bank mencakup semua hari libur umum, baik yang ditetapkan undang-undang maupun kerajaan.

Bagi Inggris, ini merupakan final Piala Eropa kedua secara beruntun setelah sebelumnya menjadi finalis EURO 2020.

Pada edisi sebelumnya, The Three Lions harus puas menjadi runner up seusai kalah adu penalti melawan Italia.