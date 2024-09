Permudah Muzaki Menyalurkan Zakat, BAZNAS Raih 3 Penghargaan Bergengsi

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meraih tiga penghargaan bergengsi dalam ajang Marketeers Editor's Choice Award 2024.

Penghargaan tersebut mencakup kategori Brand Enhancements of the Year, Integrated Service Channel of the Year, dan Community Marketing Program of the Year.

Penghargaan diterima oleh Pimpinan BAZNAS Bidang Pengumpulan, H. Rizaludin Kurniawan di The Ballroom at Djakarta Theater, Jakarta, pada Kamis (12/9).

Rizaludin menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari upaya BAZNAS dalam mempermudah muzaki dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.

“Pencapaian ini membuktikan bahwa BAZNAS tidak hanya berkomitmen untuk meningkatkan layanan digital, tetapi juga untuk terus berinovasi dalam pengelolaan zakat di era modern,” ujar Rizaludin.

Dia juga menyatakan bahwa penghargaan ini adalah hasil dari pengembangan dan optimalisasi strategi digital yang telah dilakukan oleh BAZNAS.

Rizaludin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam meraih tiga penghargaan tersebut.

"Penghargaan ini adalah hasil dari program-program zakat BAZNAS yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat," tambahnya.