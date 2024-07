Permudah Pembayaran Premi Asuransi, BRI Gandeng Manulife Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia), terus berupaya memperkuat layanan digitalisasi perbankan, khususnya pada layanan proses bisnis nasabah individu.

Kolaborasi ini akan memudahkan nasabah Manulife Indonesia dalam membayar premi asuransi melalui registrasi autodebet secara online melalui otomasi sistem BRI di BRIAPI Autodebet.

Kerja sama tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang 'Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan’ antara Director of Wholesale and Institutional Business BRI Agus Noorsanto dengan Direktur & Chief Financial Officer Manulife Indonesia Meylindawati di Jakarta pada Rabu (10/7).

Tak hanya mempermudah pembayaran premi, kolaborasi ini memberikan manfaat bagi nasabah Manulife Indonesia dengan akses ke jaringan kantor cabang BRI yang luas, termasuk di pedesaan.

Kolaborasi ini juga akan memberikan manfaat bagi nasabah BRI dan Manulife Indonesia melalui proses otomatisasi yang lebih cepat dan efisien dalam mengumpulkan premi.

Director of Wholesale and Institutional Business BRI Agus Noorsanto mengungkapkan, korporat senantiasa untuk melakukan kustomisasi produk dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah.

"Kerja sama dengan Manulife Indonesia merupakan salah satu wujud komitmen BRI untuk mendukung digitalisasi proses bisnis nasabah,” ujarnya.

Dengan pengalaman BRI dan Manulife Indonesia dalam industri jasa keuangan, kolaborasi yang dilakukan menjadi bukti dukungan untuk mendukung digitalisasi proses bisnis di industri jasa keuangan. Diharapkan kerja sama ini memberikan value added bagi kedua belah pihak.