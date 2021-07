Pernah Tinggal di Jakarta, Senator AS Umumkan Donasi 1,5 Juta Vaksin Moderna untuk Indonesia

jpnn.com, WASHINGTON DC - Anggota Senat Amerika Serikat (AS) Tammy Duckworth mengumumkan bahwa pemerintahan negerinya kembali mengirimkan 1,5 juta dosis vaksin Moderna untuk Indonesia pada Jumat lalu (9/7).

Kiriman itu merupakan tambahan donasi 3 juta dosis vaksin dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden.

Dengan demikian, total donasi vaksin dari AS untuk Indonesia mencapai 4,5 juta dosis.

”Saya senang sekali mengumumkan bahwa Amerika Serikat mengirimkan 1,5 juta dosis vaksin Amerika untuk Indonesia yang tengah menghadapi peningkatan tajam kasus dan kematian akibat Covid,” ujar Duckworth dalam siaran pers Kedutaan Besar AS di Jakarta, Selasa (13/7) .

I’m pleased to announce the U.S. has sent 1.5 million COVID-19 vaccines to Indonesia today—bringing the total to 4.5 million and reminding us all that no country is 100% safe from COVID-19 until all countries are.



I’ll keep working to bring an end to this pandemic everywhere. https://t.co/Vmn83C5guB — Tammy Duckworth (@SenDuckworth) July 13, 2021