Persembahan Spesial Raisa di Perayaan 10 Tahun Berkarier

Jumat, 05 Juni 2020 – 14:25 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa bulan ini memperingati 10 tahun berkarya di industri musik. Ia merayakan momen penting tersebut dengan memberikan beberapa persembahan spesial untuk pendengar.

Raisa baru-baru ini merilis sebuah video dengan judul 'Raisa Live In Lapangan Banteng' melalui kanal Sounds from The Corner.

Video berisi penampilannya membawakan beberapa lagu miliknya bareng musisi lain seperti Mikha Angelo dan Ardhito Pramono.

"Hal ini dilakukan dalam rangka memperingati 10 tahun berkaryanya Raisa di industri musik," kata Raisa dalam keterangan yang diterima jpnn.com, Jumat (5/6).

Selebrasi perayaan 10 tahun berkarier istri Hamish Daud itu tidak sampai di situ. Raisa kini juga merilis versi audio dari lagu-lagu Raisa In Lapangan Banteng ke platform musik digital.

Beberapa suguhan spesial disajikan pemilik album Handmade itu dalam persembahan kali ini.

Antara lain, Raisa membawakan lagu 'Kembali' dan 'Kali Kedua' bersama penyanyi Mikha, serta lagu 'My Kind of Crazy' dinyanyikan dengan Ardhito Pramono.

Kolaborasi Raisa dengan Ardhito Pramono memberi warna baru untuk lagu 'My Kind of Crazy'. Sebelumnya lagu ini sudah dirilis pada tahun 2018 berkolaborasi dengan DJ Dipha Barus.