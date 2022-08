Pertama Kali Bertemu Kekasih Putrinya, Rico Ceper tak Bisa Tidur Seminggu

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Rico Ceper sempat tak bisa tidur dengan nyenyak selama satu minggu.

Hal itu bermula saat putrinya yang beranjak dewasa mengenalkannya dengan sang kekasih.

"Ada satu momen saat dia beranjak dewasa, my little angle ini meminta izin ada cowok yang dekat sama dia, mungkin first love, dibawalah saya ke mal bersama istri dan anak-anak," ujar Rico Ceper di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (19/8).

Akibatnya, pria 47 tahun itu mengaku tak bisa tidur selama seminggu.

Dia mengatakan dirinya bukanlah tipikal yang kesulitan tidur, tetapi semenjak itu, dirinya terus terjaga.

"Ini 4-5 jam enggak bisa tidur, sampai seminggu enggak bisa tidur. Oh begini ya rasanya punya anak cewek, mau cuek ya bagaimana," kata Rico Ceper.

Menurutnya, ada perasaan campur aduk ketika dirinya pertama kali tahu sang putri sedang dekat dengan seorang pria.

Dia pun mencoba membawa santai. Akan tetapi, tak bisa menampik bahwa dirinya tetap kepikiran.