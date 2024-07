Pertamina dan BKI Bersinergi untuk Tingkatkan Kinerja

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menerima apresiasi kinerja 2023 sebagai 2nd Best Vendor Golongan Besar dalam Vendor Day 2024, yang digelar pada Kamis, (11/7) di Grha Pertamina Tower.

Penghargaan ini langsung diterima oleh Direktur Operasi PT BKI, R Benny Susanto.

Benny mengatakan perusahaan akan terus bersinergi dalam meningkatkan perfomance kinerja.

"Melalui forum yang rutin dilakukan ini diharapkan BKI dan Pertamina Group dapat terus bersinergi dan memberikan manfaat untuk tanah air," kata Benny.

Sementara itu, Pertamina Group kembali menggelar forum rutin tahunan, juga sebagai apresiasi kepada mitra kerja/kontraktor/supplier pengadaan barang jasa dengan tema Advancing Service and Digitalization Excellence through Sustainable Vendor Performance in Pertamina.

Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, Erry Widiastono mengatakan peran mitra kerja dalam mendukung perjalanan bisnis sangat signifikan.

"Kami perlu memastikan seluruh mitra kerja dapat memahami kebijakan dan patuh pada perundang-undangan yang berlaku sehingga vendor memiliki integritas, kapabilitas dan kredibilitas dalam mendukung operasional Pertamina,” imbuhnya.

Hal ini merupakan tanggung jawab dan komitmen Pertamina dalam pembinaan vendor sebagai mitra kerja strategis.